شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة بالميراس في الثالثة عصراً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة موعدا للتحرك إلى استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
ويعقد بيتسو موسيماني، محاضرة فنية ختامية بالفيديو مع لاعبي الأهلي في الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة داخل مقر إقامة الفريق في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
يذكر أن الأهلي يرتدي اليوم زيه التقليدي؛ وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، في حين يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا.
وجاءت نتيجة المسحة الطبية للأهلي التي خضعت لها البعثة بمقر الإقامة سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية
وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.
حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب، القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.