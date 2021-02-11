شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة بالميراس في الثالثة عصراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة موعدا للتحرك إلى استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

ويعقد بيتسو موسيماني، محاضرة فنية ختامية بالفيديو مع لاعبي الأهلي في الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة داخل مقر إقامة الفريق في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يرتدي اليوم زيه التقليدي؛ وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، في حين يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا.