شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: أنا لاعب محظوظ وهناك تفاهة في تصريحات النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان محظوظاً باللعب داخل منظومة الأهلي والزمالك في أفضل فترة لكل فريق، وقال صديق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أنا لاعب محظوظ لأنني أدخل في منظومة جاهزة لحصد البطولات، كان حظي حلو عندما التحقت بالأهلي أن بعد العناصر الأساسية كانوا مصابين ودخلت في التشكيل سريعاً، وجوزية كان لديه عدل وهذا ما أراه في باتشيكو الآن والمدربين البرتغاليين.

أضاف: بعد تعرضي للإصابة كان هناك تذبذب في المشاركة، ولكن سواء تواجدي في الأهلي أو الزمالك كانا فترتين مميزتين.

استكمل: البعض يبحث عن السوشيال ميديا، البعض ترك فكرة كيفية تطوير مستوانا لننافس فرق أوروبا وفريق مثل بايرن ميونخ، وبدأ يتحدث عن "انت اتغلبت من المحلة لا انت خسرت ستة"، هذه تفاهة في التصريحات، وكنا نعاني من أزمة أمام فرق أمريكا الجنوبية، كنا نخسر منهم بنتائج ثقيلة، وعالجنا هذه النقطة، زمان كنا نبحث عن حلول.

زاد: : كنت أحب اللعب بجوار وائل جمعة في الأهلي لأن أي لاعب يلعب بجواره يشعر براحة نفسية، وبشير التابعي في الزمالك كنت أحب اللعب بجانبه، وسمير كمونة والقباني أيضاً كانا مميزين.

واختتم: جماهير السوشيال ميديا أغلبها صغيرة في السن ولهذا تحدث مشاكل كثيرة، يجب أن نبحث عن حلول ولا يكون همنا هو المكايدة في بعضنا البعض.