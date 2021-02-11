شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك علي معلول في مباراة بالميراس البرازيلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذل الجهاز الطبي للأهلي مجهود كبير مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر من أجل المشاركة في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وهي المباراة التي يسعى خلالها الأهلي للفوز وحصد الميدالية البرونزية وتكرر إنجاز عام 2006.

ورغم الأنباء التي تخرج عن صعوبة لحاق معلول بالمباراة، إلا أن الدولي التونسي شارك في تدريبات الكرة بالأمس، وهو ما يعد مؤشر جيد على قدرة اللاعب على المشاركة في لقاء الليلة وقد يكون مفاجأة من موسيماني للجميع، ولكن هناك صعوبة في المجازفة باللاعبين لاسيما أن الفريق الأحمر مقدم على مواجهات صعبة سواء ضد المريخ السوداني بافتتاح دور المجموعات الإفريقي أو مباراة النصر بدور الـ32 لكأس مصر.

وجاءت نتيجة مسحة الأهلي الطبية التي خضعت لها البعثة بمقر الإقامة سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحت المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب، القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.