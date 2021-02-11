بث مباشر | مشاهدة مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “وادي دجلة والبنك الاهلي”، في إحدى مباريات اليوم الخميس 11-2-2021، في دور 32 من كأس مصر.

ينقل بث مباشر مباراة وادي دجلة والبنك الاهلي على قناة أون تايم سبورتس 3، وتقام مواجهة على ملعب السكة الحديد.

ويتولى إدارة لقاء وادي دجلة والبنك الاهلي، الحكم المصري “محمد حسن”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي وادى دجلة نظيره “البنك الاهلى” على ملعب السكة الحديد بمدينة القاهرة، ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، في مواجهة تعد الوحيدة بهذا الدور التي تجمع فريقين من الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع نادي وادي دجلة إلى تجاوز محنته في الدوري المصري، إذ تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام “غزل المحلة” في أول مباراة للمدرب الجديد التشيلي “ماريو سالاس”.

ولم يتذوق وادي دجلة طعم الانتصار في آخر 9 مباريات، ويتذيل جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 7 نقاط، جمعها من 11 مباراة.

في المقابل، سيسعى نادي البنك الاهلي إلى تحقيق إنجاز جديد بعبور دور 32 من كأس مصر، بعد صعوده للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري المصري الممتاز.

وتعادل البنك الاهلي في آخر مباراة خاضها وكانت أمام “الجونة” في الدوري المصري، ويترنح الفريق على حافة الخطر في جدول الترتيب إذ يتواجد في المركز 15 وفي رصيده 10 نقاط، وبفارق نقطة عن أولى مراكز الهبوط.

والتقى وادى دجلة والبنك الاهلى للمرة الأولى في تاريخهما في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

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