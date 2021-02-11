بث مباشر | مشاهدة مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا”، في إحدى مباريات اليوم الخميس 11-2-2021، ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.

وتقام مواجهة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا على ملعب غزل المحلة، بإدارة من الحكم المصري “أحمد حمدي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي غزل المحلة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصارين متتاليين في الدوري المصري لأول مرة منذ 2540 يومًا، وبالتحديد منذ 24 فبراير 2014.

وفاز غزل المحلة في الجولة قبل الماضية أمام “الزمالك”، قبل ان ينتصر على “وادي دجلة” في الجولة الماضية، ليصعد إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 14 نقطة.

وخاض غزل المحلة 11 مباراة حتى الآن في الدوري المصري، انتصر في 3 مناسبات، وتعادل في 5، وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدف، واستقبلت شباكه 13.

في المقابل، تراجع نادي سيراميكا كليوباترا إلى المركز السابع، بعد تعادلين متتاليين أمام “أسوان، ومصر المقاصة” على الترتيب.

وجمع نادي سيراميكا كليوباترا 16 نقطة من 11 مباراة خاضها في الدوري المصري، انتصر في 4 مباريات، وتعادل في مثلها، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 13 هدف، واهتزت شباكه 11 مرة.

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