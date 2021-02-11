الامارات | الزمالك يدشن أبطال إفريقيا بمواجهة جزائرية صعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدشن أبطال إفريقيا بمواجهة جزائرية صعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفرض جائحة كورونا نفسها ضيفا ثقيلاً للموسم الثاني توالياً على فعاليات دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، والتي تنطلق اليوم بنسختها السابعة الخمسين بمشاركة 16 نادياً في دور المجموعات بعد انتهاء الادوار التمهيدية. وكان الأهلي المصري توّج بلقبه التاسع في 27 نوفمبر الماضي معززاً رقمه القياسي، على حساب غريمه التقليدي الزمالك 2-1 على ملعب القاهرة الدولي.

وتتجه الأنظار الى ستاد القاهرة الدولي، حيث يبدأ الزمالك وصيف بطل النسخة الأخيرة، محاولة جديدة من أجل نيل اللقب السادس في تاريخه والأول منذ 2002، إذ يستضيف مولودية الجزائر الجزائري في مجموعة رابعة حديدية تضم أيضاً الترجي التونسي وتونغيث السنغالي.

ويدرك فريق "القلعة البيضاء" ان المواجهة ستشكل مؤشراً لمشواره في البطولة، ولا سيما بعدما أجرى تغييرات على تشكيلته التي خسرت نهائي النسخة الماضية. وحافظ النادي على المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الذي سيرتكز على مجموعة من اللاعبين المميزين لا سيما الحارس محمد أبو جبل، الى خط الدفاع القوي بقيادة حازم امام ومحمود حمدي الونش، فضلاً عن التونسي فرجاني ساسي والجناح المغربي أشرف بن شرقي ومروان حمدي ويوسف إبراهيم "أوباما". وكان هداف الفريق مصطفى محمد قد انتقل للاحتراف مع غلطة سراي التركي.

من ناحيته، فإن المولودية يعاني من عدم استقرار فني، إذ إن المباراة ستكون الأولى للفريق بإشراف مدربه الجديد عبد القادر عمراني الذي حل بدلاً من نبيل نغيز اثر فسخ عقده بالتراضي.قال العمراني في تصريحات إذاعية "تشكل المواجهة ضد الزمالك تحديا قوياً لفريقي، الذي أشرفت على تدريبه في حصتين فقط، وينبغي علينا أن نكون جاهزين وعلى درجة عالية من التركيز". تابع "الزمالك فريق قوي جدا وهو متصدر الدوري المصري، وسنضع خططنا الفنية بعد دراسة مكامن قوته وضعفه".

وسيفتقد الفريق الجزائري إلى لاعب الوسط الدولي السابق عبد المؤمن جابو بسبب المرض، والمهاجم مهدي بن علجية للإصابة، إلا أنه يمتلك لاعبين يمتازون بالخبرة القارية على غرار المهاجم بلال بن ساحة. وسيكون ملعب رادس السبت مسرحا للقاء الترجي وضيفه تونغيث. وكان الفريق السنغالي قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته الرجاء البيضاوي المغربي من دور الـ32.

وارجأ الاتحاد الافريقي "كاف" لقاء الأهلي وضيفه المريخ السوداني الى 16 فبراير الجاري ضمن المجموعة الأولى، بسبب مشاركة النادي المصري في كأس العالم للأندية، حيث سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث الخميس ضد بالميراس البرازيلي. ويلتقي في المجموعة عينها فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي مع ضيفه سيمبا التنزاني.

أما تأثير الجائحة فتجلى في تعطيل مباراة الوداد البيضاوي المغربي وضيفه كايزر تشيفس الجنوب أفريقي، إذ وجّه الاتحاد المغربي طلباً إلى نظيره الإفريقي "لتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر"، وذلك بناء على طلب من السلطات المحلية "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الاخيرة لكوفيد 19".

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