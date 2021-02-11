شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يقدم استقالته لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، لمحطة نيبون التلفزيونية اليابانية، إنه سيشرح موقفه غدا الجمعة، بعدما ذكرت تقارير إعلامية أنه سيترك منصبه بعد تعليقات ضد النساء.

وأبلغ رئيس أولمبياد طوكيو، المحطة التلفزيونية: «يجب أن أعتذر مرة أخرى بسبب هذا الأمر. لا يمكن أن أدع هذه المشكلة تستمر طويلا».

وفجرت تصريحات «موري»، خلال اجتماع اللجنة الأولمبية اليابانية في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، موجة من الانتقادات لرئيس الوزراء الياباني السابق على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأشارت صحيفة «ماينيتشي» وتلفزيون «إن.إتش.كيه» المحلي، إلى أنه من المتوقع إعلان «موري» نيته في الاستقالة، غدًا الجمعة، عندما يعقد منظمو الأولمبياد اجتماعا مع الأعضاء التنفيذيين لمجلس الإدارة. وذكرت تقارير أن سابورو كاوابوتشي، رئيس الاتحاد الياباني السابق لكرة القدم وعمدة القرية الأولمبية، سيخلف «موري».

وقال مصدر وثيق الصلة بالأمر إن يوشيرو موري، سيعقد اجتماعا مع سابورو كاوابوتشي، رئيس القرية الأولمبية، اليوم الخميس، لمطالبته بخلافته في منصبه الحالي.

وأكد المصدر إلى جانب شخص آخر أيضا على علاقة بالأمر، أن «موري» قرر الاستقالة من منصبه بسبب تعليقات ضد النساء في وقت سابق من الشهر الجاري، كما ذكرت تقارير محلية الأمر نفسه في وقت سابق.