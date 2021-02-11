الأهلي يفوز على الشمس في دوري كرة الماء

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الشمس في دوري كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلى، الفوز على الشمس بنتيجة 11- 9، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة في حمام سباحة النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة التي شهدت إثارة وندية واضحة بين الفريقين.
ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا، ووسام عزت، إداريًّا، وديان جوفوفيتش، مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا.
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