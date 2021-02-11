شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الشمس في دوري كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلى، الفوز على الشمس بنتيجة 11- 9، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة في حمام سباحة النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة التي شهدت إثارة وندية واضحة بين الفريقين.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا، ووسام عزت، إداريًّا، وديان جوفوفيتش، مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا.