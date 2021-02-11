شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الثالثة عصر اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، موعدًا للتحرك إلى استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت قطر.

يذكر أن الأهلي يرتدي، اليوم، زيه التقليدي؛ وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، في حين يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا.