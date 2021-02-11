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محاضرة ختامية بالفيديو للأهلي استعدادًا لمواجهة بالميراس

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية ختامية بالفيديو مع اللاعبين في الواحدة والنصف ظهر اليوم، بتوقيت القاهرة، داخل مقر إقامة الفريق في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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