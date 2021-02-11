شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: الشناوي كلمة السر في تتويج الأهلي بالبرونزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى معتز إينو، لاعب الأهلي السابق، ثقته في تحقيق لاعبي الأحمر الفوز في مواجهة بالميراس البرازيلي المقرر لها مساء اليوم، الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن محمد الشناوي سيكون له الدور الأكبر لتخطي عقبة بطل البرازيل، ومن ثم قيادة الأهلي للبرونزية الثانية في تاريخ النادي.

وقال إينو، في تصريحات خاصة، إن المباريات التي خاضها الأهلي أمام الدحيل وبايرن ميونخ أثقلت من خبرات اللاعبين، وكشفت مدى قوة خط الدفاع الأهلاوي بقيادة أيمن أشرف وبدر بانون.

وعن البديل المناسب لتعويض غياب على معلول، أكد لاعب الأهلي السابق أنه يفضل الدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، على أن يتواجد ياسر إبراهيم بجوار بدر بانون في قلب الدفاع مع استمرار الدفع بالثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي في وسط الملعب وأمامهم محمد مجدي قفشة.