شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبادله لقميصه مع «كهربا».. توماس مولر إيجابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض نادي بايرن ميونخ لضربة قوية قبل خوضه نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الخميس، أمام نادي تيجريس المكسيكي، بعدما أثبتت المسحة الطبية إصابة لاعبه توماس مولر بفيروس كورونا.

وحسب شبكة «سكاي» فقد ثبتت إيجابية مسحة «مولر» بعد ثلاثة أيام فقط م مواجهة الأهلي في نصف النهائي وتبادله القميص مع لاعب المارد الأحمر محمود كهربا.

ويخضع «كهربا» بدوره للعزل عقب اختراقه القواعد الصحية للبطولة وقيامه بمصافحة عدد من الجماهير ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن الفريق الألماني سيتعين عليه الخضوع لمسحة جديدة قبل السماح له بخوض المباراة النهائية، إلا أنه وحتى اللحظة لم تظهر أي حالات إيجابية أخرى، لذا يبقى النهائي غير مهدد.