شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: الدفاع الجيد طريق الأهلي لحصد برونزية مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة عرابي، لاعب الأهلي السابق، أن أبناء القلعة الحمراء لديهم القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس البرازيلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، مساء اليوم، في بطولة كأس العالم للأندية.

واشترط عرابي ضرورة التأمين الدفاعي من جانب لاعبي الأهلي وفرض الرقابة اللصيقة على مواطن القوة لفريق بالميراس من أجل تحقيق الفوز، لافتا أن الدفاع الجيد هو الطريق للفوز على بطل البرازيل الذي سيكون أكثر شراسة، بعدما خسر في المباراة الماضية ويسعي هو الآخر لتحقيق المركز الثالث.

وقال عرابي إنه رغم غياب ثلاث لاعبين في غاية الأهمية عن الأهلي، وهم على معلول وحسين الشحات ومحمود كهربا، إلا أن الفريق يمتلك البدائل التي تمكنه من تحقيق الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ النادي.