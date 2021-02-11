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3 مباريات ساخنة بالدوري الممتاز.. أبرزها مواجهة من «كلاسيكيات» الكرة المصرية

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم، الخميس 11-2-2021، منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات ساخنة.

تبدأ المواجهات في الثانية والنصف عصرًا، بلقاء غزل المحلة أمام سيراميكا، على استاد غزل المحلة.

وتليها مباراة مصر المقاصة مع نظيره الإنتاج الحربي، على استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة من كلاسيكيات الكرة المصرية، حيث يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي، على استاد الجيش ببرج العرب، في السابعة والنصف مساء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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