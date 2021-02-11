شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات ساخنة بالدوري الممتاز.. أبرزها مواجهة من «كلاسيكيات» الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم، الخميس 11-2-2021، منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات ساخنة.

تبدأ المواجهات في الثانية والنصف عصرًا، بلقاء غزل المحلة أمام سيراميكا، على استاد غزل المحلة.

وتليها مباراة مصر المقاصة مع نظيره الإنتاج الحربي، على استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة من كلاسيكيات الكرة المصرية، حيث يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلي، على استاد الجيش ببرج العرب، في السابعة والنصف مساء.