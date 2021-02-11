شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات أفريقيا تمنع المنتخب من مد فترة معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت مباريات أفريقيا لأندية الأهلي والزمالك و بيراميدز في منع المنتخب الأول بقيادة حسام البدري من مد فترة معسكر شهر مارس و انطلاق المعسكر قبل موعد الأجندة الرسمي و الذى ينطلق في 22 من شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام كينيا و جزر القمر للجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

يرتبط الأهلي بمباراة خارج مصر أحد يومي 16 أو 17 مارس أمام فيتا كلوب بطل الكونغو ، بينما يستضيف الزمالك فريق الترجي التونسي في نفس الفترة بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا ونفس الأمر لبيراميدز يرتبط بمباراة في الكونفدرالية.

في سياق مغاير ، يحصل لاعبى منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على 3 تطعيمات قبل مواجهة كينيا فى تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكشف مصدر في المنتخب أن اللاعبين سيحصلون على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط من تعادلين مع كينيا وجزر القمر ثم فوزين على توجو.