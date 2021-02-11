شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف ترتقى للمرتبة 114 فى التصنيف العالمى للتنس بعد إنجاز أستراليا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البطلة المصرية ميار شريف قفزة كبيرة بالتصنيف العالمي للتنس، رغم خسارتها أمام نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة، عقب نجاحها فى تخطى بطلة فرنسا فى الدورالأول، حيث تفوقت ميار شريف فى المجموعة الأولى 6 / 3 قبل أن تنجح لاعبة سلوفينيا فى انتزاع المجموعة الثانية "الماراثونى" 7 / 6 ومن ثم الفوز بالمجموعة الثالثة 6 / 3.

و تقدمت ميار شريف 17 مركزا بالتصنيف العالمي للتنس رغم خسارتها، لتصبح بالمرتبة 114، في انتظار الإعلان الرسمي عن التصنيف العالمي عبر الاتحاد الدولي، والذى يتم إعلانه بشكل أسبوعي، حيث احتلت البطلة المصرية المركز 131 في أخر تصنيف قبل إنجازها في استراليا المفتوحة.



ميار شريف

ونجحت ميار شريف، والملقبة بفتاة مصر الذهبية، فى الصعود للدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الفوز على اللاعبة الفرنسية كلوى باكيه 2\0 خلال مباراة الدور الأول، وكانت المجموعة الثانية التى انتهت بفوز ميار 7\5 فى قمة الإثارة والندية بين اللاعبتين، حتى تعادلا 4\4 ، ثم 5\5 ، بعد نهاية الشوط العاشر ، حتى استطاعت لاعبة المنتخب المصرى من كسر إرسال منافستها الفرنسية لتفوز في الشوط السادس، لتسيطر على المجموعة، وتفوز وتحسم اللقاء لصالحها.

وبذلك تكون ميار شريف أول مصرية تفوز بالدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، وأول مصرية فى التاريخ تحقق فوزًا فى أحد بطولات الجراند سلام للتنس بالدور الرئيسى.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصرى تصل إلى الدور الرئيسى من بطولات التنس الكبري، وهى بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وشاركت ميار شريف فى بطولة التنس المصرى باسم النادى الأهلى بعد عودتها من أمريكا الفترة الماضية.