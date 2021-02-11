شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى المونديال .. تسليم ميداليات المركز الثالث بالمباراة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تسليم الميداليات البرونزية لصاحب المركز الثالث بعد انتهاء المباراة النهائية التي تجمع بايرن ميونيخ مع تيجريس أونال المكسيكي مساء اليوم، الخميس، وليس بعد نهاية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي تجمع الأهلي وبالميراس البرازيلي.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وهي المباراة التي يسعى خلالها الأهلي للفوز وحصد الميدالية البرونزية وتكرر إنجاز عام 2006.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس، الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب، القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.