شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات اليوم بدور الـ 32 من كأس مصر.. بدون الـ «VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات التي تقام اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والتي تنطلق بدون استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الـ «VAR»

وجاءت اختيارات لجنة الحكام كالتالي:

إنبي ضد نبروه: 2.30 عصرا، الحكم محمود رشدي، ويعاونه محمود مصطفى وإسلام أبوالعطا، ووليد عامر حكما رابعا.

وادي دجلة ضد البنك الأهلي: 2.30 عصرا، الحكم محمد حسن، ويعاونه هيثم رمضان وأحمد الكيال، وإسلام نبيل حكما رابعا.