شكرا لقرائتكم خبر عن «أنشيلوتي» × «مورينيو»: صدام عمالقة التدريب ينتهي بأمتع مباريات الكأس وأكثرها غزارة منذ عام 1961 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في واحدة من أجمل مواجهات الموسم في الكرة الإنجليزية، بلغ إيفرتون الدور ربع نهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن تغلب على توتنهام بنتيجة 5-4 بعد 120 دقيقة لعب بين الفريقين في مباراة شهدت 9 أهداف وعدة تقلبات في النتيجة.

وبدأ الضيوف التسجيل في المباراة عن طريق المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز الذي افتتح التسجيل بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة، لكن أصحاب الأرض ردوا بمنتهى القوة قبل نهاية الشوط الأول بتسجيل ثلاث أهداف بداية من الدقيقة 36 (كالفيرت لوين) والدقيقة 38 (ريتشارليسون) والدقيقة 43 (سيجوردسون من ركلة جزاء)، لكن الضيوف عادوا وسجلوا هدف ثان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.

وفي الشوط الثاني عدل الضيوف النتيجة بواسطة دافينسون سانشيز الذي سجل ثاني أهدافه في المباراة وثالث أهداف السبيرز بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، لكن بعدها بـ 10 دقائق تقدم أصحاب الأرض مجددًا عن طريق المهاجم البرازيلي ريتشارليسون.

وقبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق عدل هاري كين النتيجة لصالح الضيوف بهدف أنهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل 4-4 ليلجأ الفريقين إلى وقت إضافي.

وتقدم أصحاب الأرض للمرة الثالثة في المباراة بعد سجلوا هدف في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي الأول بواسطة البديل البرازيلي، بيرنارد، وهو الهدف الذي حسم المباراة لصالح رجال المدرب كارلو أنشيلوتي.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الأيسلندي جيلفي سيجوردسون قدم مباراة العمر ضد فريقه السابق، فتسبب لاعب توتنهام السابق في 4 من أهداف إيفرتون الـ 5 في المباراة من خلال تسجيله هدف، وصناعته لـ 3 أهداف، من بينهم هدف الفوز في المباراة.

هل تعلم أن:

- في المباراة رقم 981 في مسيرته التدريبية، هذه هي المرة الأولى التي يسجل ويتلقى فيها فريق جوزيه مورينيو 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة.

- دافينسون سانشيز هو أول قلب دفاع من توتنهام يسجل هدفين أو أكثر في مباراة تنافسية منذ هدفي يان فيرتونجن ضد ليفربول في البريميرليج في مارس 2013.

- أكثر من 50% من أهداف دومينيك كالفيرت لوين بـ قميص إيفرتون سُجلت تحت قيادة كارلو أنشيلوتي (26 هدفًا من أصل 50 هدفًا في مختلف البطولات).

- فريق يدربه جوزيه مورينيو تلقى 5 أهداف في مباراة للمرة الأولى منذ يناير 2015، عندما خسر مع تشيلسي 5-3 أمام توتنهام في البريميرليج.

- اصبح الأن كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو متساويان في المواجهات التي جمعت بين فرق المدربين خلال مسيرتهما، فحقق أنشيلوتي بالأمس فوزه الرابع ضد نظيره البرتغالي ليعادل الكفة معه برصيد 4 إنتصارات لكل مدرب من إجمالي 8 مواجهات.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

إيفرتون وصل للدور ربع نهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2016، وقتها وصل الفريق للدور نصف النهائي من المسابقة.

التوفيز الأن امامهم فرصة للمنافسة على تحقيق لقب للمرة الأولى منذ 1995.

توتنهام غادر مسابقة الكأس بشكل مخيب، ليتبقى الفريق في جبهتي الدوري الأوروبي بجانب كأس رابطة المحترفين الذي وصل فيه الفريق للمباراة النهائية، وذلك مع محاولة الفريق لإنهاء الموسم في الدوري في مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- سون هيونج مين صنع 12 هدف في مختلف البطولات هذا الموسم، أفضل أرقامه في موسم واحد مع توتنهام؛ فقط كيفين دي بروين (15) وهاري كين (14) صنعا أكثر بين لاعبي البريميرليج هذا الموسم.

- هاري كين سجل 209 أهداف في 318 مباراة في جميع البطولات مع توتنهام، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بعد جيمي جريفز فقط (266 هدفاً في 379 مباراة).

- جيلفي سيجوردسون هو أول لاعب من إيفرتون يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة منذ ستيفن بينار ضد فولهام في البريميرليج في أبريل 2012.

- مباراة إيفرتون وتوتنهام هي أكثر مباراة تشهد أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي بين فريقين من الدرجة الممتازة منذ فبراير 1961 عندما تغلب شيفيلد وينزداي بنتيجة 7-2 على مانشستر يونايتد.