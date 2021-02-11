شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المدير الفني الأسبق للأهلي يتولى تدريب منتخب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم بشكل رسمي تعيين المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب تشيلي، في رحلته للتأهل إلى كأس العالم 2022.

وحسب النسخة التشيلية من صحيفة «آس» الإسبانية، فقد وصل المدرب الأوروجوياني إلى مدينة سانتياجو التشيلية قبل أيام قليلة ووصل إلى اتفاق شفهي مع مسؤولي الاتحاد التشيلي، الثلاثاء الماضي.

ومن المنتظر أن يوقع «لاسارتي» عقد توليه المسؤولية خلال الساعات القليلة المقبلة، كما ينتظر أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي، اليوم، الخميس.

وسيكون الهدف الأول لمدرب الأهلي الأسبق هو قيادة منتخب تشيلي للتأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويحتل منتخب تشيلي حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ولم يتولَ «لاسارتي» تدريب أي فريق منذ رحيله عن الأهلي في أغسطس 2019، عقب قرابة 8 أشهر فقط من تولي المهمة، في الوقت الذي توج فيه ببطولة الدوري الممتاز.