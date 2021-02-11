شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية × برشلونة: «لوبيتيجي» ينهي العقدة الكتالونية وشبح الماضي يُقلق كبير الأندلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قطع إشبيلية شوطًا كبيرًا في بلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ عام 2018، وذلك بعد أن تغلب على برشلونة بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور نصف النهائي من المسابقة، وهي المباراة التي احتضنها ملعب سانشيز بيزخوان، معقل النادي الأندلسي.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف عن طريق المدافع الفرنسي جولز كوندي الذي منحهم الأسبقية في النتيجة خلال النصف الأول من المباراة.

وخاض الفريقين شوطًا ثانيًا متكافئًا حيث اندفع الضيوف في محاولة تعديل النتيجة في حين لعب أصحاب الأرض على المرتدات لقتل المباراة، وهو ما تحقق قبل نهايتها ب5 دقائق عن طريق هدف من لاعب برشلونة السابق ولاعب وسط إشبيلية إيفان راكيتيتش الذي منح فريقه الأندلسي تقدم مريح في النتيجة قبل موقعة الإياب بين الفريقين في 3 مارس المقبل.

رجل المباراة:

الحارس المغربي ياسين بونو قدم مباراة كبيرة، فنجح في التصدي لـ 4 كرات، وكانت دقة تمريراته بنسبة 88%، ولعب 8 كرات طويلة بشكل سليم من أصل 12، وحافظ على نظافة شباك فريقه قبل موقعة الإياب.

هل تعلم أن:

- جولين لوبيتيجي حقق الفوز كمدرب على برشلونة للمرة الأولى على الإطلاق بعد 4 مواجهات سابقة دون نجاح ضد العملاق الكتالوني (تعادل 2 وخسر 2)

- ضد جولز كوندي، ليونيل ميسي فشل في الفوز في أي مباراة تنافسية ضد المدافع الفرنسي (3: تعادل 2 وخسر 1) مع فشله في التسجيل في جميع هذه المواجهات ال3.

- مواجهة الأمس بين إشبيلية (9) وبرشلونة (13) جمعت بين أكثر فريقين وصلا للدور نصف النهائي في كأس ملك إسبانيا خلال القرن الحالي.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

ستحدد هوية المتأهل لنهائي موسم 2020/2021 من كأس ملك إسبانيا إلى 3 مارس المقبل عندما يستقبل برشلونة الفريق الأندلسي في مباراة الإياب، مع حذر إشبيلية من تكرار سيناريو موسم 2018/2019، عندما هزم العملاق الأندلسي برشلونة بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل أن يحقق الفريق الكتالوني انتصارًا كاسحًا في الإياب بنتيجة 6-1.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ياسين بونو حافظ على نظافة شباكه في كل مباراة من مبارياته الـ8 مع إشبيلية في كأس ملك إسبانيا، وتصدى لجميع التسديدات الـ18 على المرمى التي واجهها (4 من 4 ضد برشلونة).

- فوز إشبيلية هو الفوز الثامن على التوالي للفريق في مختلف البطولات، إنجاز كبير للفريق، ويحدث للمرة الأولى في مسيرة المدرب جولين لوبيتيجي التدريبية على مستوى الأندية.

- جولز كوندي سجل هدفه الخامس فقط خلال مسيرته مع إشبيلية، مع لعبه المباراة رقم 70 بقميص الفريق في مختلف البطولات.