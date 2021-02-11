شكرا لقرائتكم خبر عن تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم المباراة التي ينتظرها الملايين من عشاق النادي الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس على المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

كان الأهلي خسر مباراته السابقة أمام بايرن ميونخ، بطل أوروبا بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، بالإضافة إلى خساراة نادي بالميراس من فريق تايجرز أونال بنتيجة هدف مقابل لاشئ، ليلعب فريق بايرن ميونخ النهائي، اليوم، ضد فريق تايجرز أونال المكسيكي في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويسبقها مباراة النادي الأهلي ضد فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

وقررت قنوات بي إن سبورتس beIN Sports إذاعة مباراة الأهلي ضد بالميراس على قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD، حيث إنها المرة الثالثة التي تذيع فيها القناة مباراة النادي الأهلي على قناتها المفتوحة في بطولة كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى إذاعتها على قنواتها المشفرة بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت11.

المباراة تنقلها عدة قنوات مفتوحة وهى قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD وقناة الكأس Alkaas HD 3 وقناة مكسبي Mksaby وفيما يلي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي على جميع الأقمار الصناعية:

- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK



- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1

التردد (ميجا هرتز) 11566 معدّل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل تردد الموجة 8PSK



- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11054 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3 معدّل تردد الموجة 8PSK

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- تردد قناة الكأس على القمر الصناعي عرب سات بدر4

التردد (ميجا هرتز) 12245 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB_S2 معدّل استقطاب الموجة رأسي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 3/4 معدّل تردد الموجة 8PSK



- تردد قناة الكأس 3 على القمر الصناعي سهيل سات

التردد (ميجا هرتز) 10770 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB_S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 3/4 معدّل تردد الموجة 8PSK



- تردد قناة الكأس 3 على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11919 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB_S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 3/4 معدّل تردد الموجة 8PSK



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- تردد قناة مكسبي على القمر الصناعي نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11411 معدّل الترميز 27500 إشارة ارسال البث DVB_S2 معدّل استقطاب الموجة أفقي ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 3/4 معدّل تردد الموجة 8PSK