شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاهما تُوج قاريًا بقاضية القميص 19».. الأهلي وبالميراس في تحدي ‏برونزية العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر أنصار فريق الكرة بالنادي الأهلي موعداً تاريخياً مع برونزية كأس العالم للأندية ولقاء تحديد المركز الثالث في النسخة الجارية 2020 أمام بالميراس البرازيلي، في الخامسة من مساء اليوم الخميس بالدوحة.

الأهلي ودع المسابقة العالمية من نصف النهائي على يد بارين ميونخ الألماني والخسارة بهدفين، كذلك بالميراس الذي سقط في فخ الهزيمة المفاجئة على يد تيجيرس المكسيكي.

الأهلي لم يفلح في تحقيق أي انتصار على أندية البرازيل خلال مناسبتين سابقتين في مونديال الأندية وذلك بالخسارة أمام كل من انترناسيونال في نسخة 2006، كذلك أمام كورثاينز في 2012.

وشهد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا واعتلاء بالميراس عرش القارة اللاتينية 4 في النسخة الأخيرة للبطولتين تشابهات مثيرة تمثلت في التالي:.

رقم 19 هو كلمة السر

مثلما كان محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي صاحب الرقم 19 هو صاحب الفضل الأول في تتويج المارد الأحمر باللقب القاري بتسجيل هدف الانتصار في شباك الزمالك، كان «19» اّخر في الموعد لحسم بالميراس اللقب القاري بواسطة برينو لوبيس.

نهائي فريقي البلد الواحد

الأهلي والزمالك المصريان كتبا التاريخ بخوض المباراة النهائية وجهاً لوجه كأول نهائي لدوري أبطال أفريقيا لفريقين من بلد واحد في السابع والعشرين من نوفمبر من العام المنصرم، كذلك كان نهائي الليبرتادورس بنكهة برازيلية خالصة بين بالميراس وسانتوس.

التوقيت القاتل «القاضية ممكن»

التوقيت القاتل كان عنوان تتويج الأهلي وبالميراس قارياً، فجسل أفشة هدف عناق أبناء التتش للأميرة السمراء مع الدقيقة 86 من عمر مواجهة فريقه بالزمالك، كذلك أطلق بالميراس رصاصة الرحمة في مرمى سانتوس عقب 9 دقائق مرت من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

طريقة احتفال واحدة

اكتمل تشابه الأهلي وبالميراس في طريقة الاحتفال بهدف الانتصار القاتل، فمثلما قام أفشة بخلع قميصه فرحاً بهدفه، كرر المشهد ذاته لوبيس لحظة تسجيله هدف النصر.