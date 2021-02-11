شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا «جوفان» تحرم ميار شريف من التأهل إلى الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت السلوفانية كاجا جوفان في قلب تأخرها أمام نجمة التنس المصرية ميار شريف بمجموعة إلى فوز بمجموعين؛ لتطيح بها من الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وفازت ميار شريف بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3 قبل أن تتقدم في المجموعة الثانية 6-5، وكانت على بعد شوط واحد فقط من التأهل إلى الدور الثالث، إلا أن «جوفان» نجحت في قلب النتيجة والفوز بالمجموعة بنتيجة 7-6.

واتجهت اللاعبتان إلى شوط ثالث نجحت جوفان في الفوز فيه بنتيجة 6-3 لتحسم المباراة لصالحها.

يذكر أن ميار شريف مصنفة حاليًا 131 في الوقت الذي تصنف فيه كاجا جوفان 104 على العالم.