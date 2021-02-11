شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي و"عموري" يجتمعان مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:"الخليج"

أعلن نادي شباب الأهلي الأربعاء التعاقد مع صانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن "عموري" لمدة 6 أشهر بعد فسخ عقده مع الجزيرة قبل انتهائه في 2022.

وقال شباب الأهلي في بيان" نادي شباب الأهلي ينجح في ضم نجم الكرة الإماراتية وصانع الالعاب الدولي عمر عبد الرحمن "عموري" حتى نهاية الموسم".

وسينضم افضل لاعب في آسيا عام 2016 إلى مدربه السابق في المنتخب الإماراتي مهدي علي الذي نجح في قيادة "الفرسان" منذ كانون الأول/ ديسمبر 2020 بعدما حل بديلاً للإسباني جيرارد زاراغوسا،للفوز في سوبر الخليج العربي وللمركز الخامس في الدوري، بعد بداية متعثرة في الموسم الحالي.

وعرف الثنائي مهدي علي و"عموري" قمة النجاح مع المنتخبات الوطنية،حيث قادا منتخب الإمارات الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد لندن 2012، وفازا مع المنتخب الأول بكأس الخليج 2013 وبرونزية كأس آسيا 2015.

وبدأ "عموري" الأكثر موهبة في كرة الإمارات في السنوات الأخيرة والذي ولد في عام 1991 مشواره مع العين في 2006 وبقي في صفوفه حتى 2018 ، ثم انتقل الى الهلال في تجربة لم تكتمل بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وانتقل" عموري" في 2019 إلى الجزيرة ولم يلعب في صفوفه سوى مباراتين في الموسم الحالي، قبل ان يتعرض لاصابة في ركبته ابعدته عن الملاعب منذ تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.