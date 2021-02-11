شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيليا يحقق فوزه الأول منذ أكثر من شهر ويتفوق على أوكسير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع مرسيليا حداً لسلسلة نتائجه السلبية في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وحقق فوزه الأول منذ أكثر من شهر، عندما تغلب على مضيفه أوكسير من الدرجة الثانية 2-صفر وبلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم.

وسجل الأرجنتيني داريو بينيديتو (54) والسنغالي أحمدو بامبا ديانغ (90+2) الهدفين.

وهو الفوز الأول لمرسيليا منذ تغلبه على مونبلييه 3-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري في السادس من يناير الماضي، مني بعدها بخمس هزائم متتالية آخرها صفر-2 أمام غريمه باريس سان جرمان الأحد في الدوري، علماً بأنه خسر أمامه أيضاً في كأس الأبطال (الكأس السوبر المحلية) في 13 من الشهر الماضي.

ومر الفريق الجنوبي بفترة سيئة في الآونة الأخيرة وقامت جماهيره بمهاجمة ملعب تدريبات النادي في نهاية الأسبوع قبل الماضي.

وكان المشجعون يتظاهرون ضد النتائج السيئة الأخيرة للنادي وكذلك ضد إدارته من قبل الرئيس جاك هنري إيرو، ما أدّى إلى تأجيل المباراة ضد رين في المرحلة الثانية والعشرين.

وقررت إدارة النادي تعليق نشاط مدربها البرتغالي أندريه فياش بعد ساعات من كشف الأخير عن رغبته في التخلي عن منصبه، على خلفية خلاف نشب بينه وبين الإدارة؛ بسبب سياسة التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية.

وبلغ موناكو الدور ثمن النهائي؛ بفوزه على مضيفه غرونوبل بهدف وحيد سجله المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 36.

وعمّق لنس جراح مضيفه نانت عندما تغلب عليه 4-2. وسجل كورونتان جان (27) والمالي شيخ دوكوريه (36) وجوناثان كلوس (39) وارنو كاليمويندو (58) أهداف لنس، وعبد القادر بامبا (24 و62) هدفي نانت الذي أقال مدربه ريمون دومينيك قبل المباراة؛ بسبب النتائج المخيبة.

وفجر تولوز من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه مضيفه بوردو عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما العاجي فاكون يوسف بايو (39) ويانيس انتيست (57).

وتأهل أيضاً مونبلييه بفوزه على مضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما الدولي الجزائري أندي ديلور (45+1) والصربي بينار سكوليتيتش (88).