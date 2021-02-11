ارتباك في الأهلي من توقيع عقوبات جديدة على الشحات وكهربا.. وموسيماني يحدد بدائلهم أمام بالميراس

الشارقة - اميمة ياسر - سادت حالة من التخوف داخل بعثة النادي الأهلي في قطر والتي يترأسها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من توقيع عقوبات جديدة وإضافية على الثنائي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب كسر الثنائي للإجراءات الاحترازية الخاصة بالدخول في فقاعة طبية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما قام الثنائي بمصافحة محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، والذي تواجد في مدرجات مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في نصف نهائي البطولة يوم الاثنين الماضي، والتي انتهت بفوز بطل أوروبا بهدفين نظيفين.

وكان تم استبعاد الثنائي الشحات وكهربا من مواجهة النادي الأهلي أمام بالميرس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للمونديال والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدًا الخميس، إلا أن هناك تخوف داخل البعثة من توقيع عقوبات إضافية على الثنائي سواء بالإيقاف أو الغرامة المالية، حيث استفسر مسئولي النادي وممثليه في قطر عن موقف الثنائي في المرحلة المقبلة بعد انتهاء البطولة. حسبما نشر موقع "الوطم سبورت".

الأهلي يفسر أسباب تصرف حسين الشحات وكهربا

وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي أسباب قيام كهربا وحسين الشحات بمصافحة أبو تريكة من المدرجات، مؤكدين أن الثنائي لم يقصدان نهائيًا كسر التعليمات إلا أن قرار الثنائي جاء بشكل عفوي.

وعلم موقع «الوطن سبورت» أن مسئولي النادي استفسروا عن إمكانية إسقاط العقوبة الموقعة على الثنائي ومشاركتهم أمام بالميراس البرازيلي في لقاء غدًا الخميس، إلا أن فيفا رفض نهائيًا التنازل عن قراره وهو الأمر الذي أزعج مسئولي الأهلي وجعلهم يستفسرون من مسئولي البطولة المنظمة للمونديال عن حقيقة توقيع عقوبات إضافية على الثنائي في المرحلة المقبلة.

أنهى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كافة ملفاته بشأن تشكيل فريق النادي الأهلي الأساسي في لقاءه ضد بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع «الميدالية البرونزية» لكأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الخامسة من مساء غد الخميس، حيث خسر النادي الأهلي في لقاء النصف النهائي أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، بينما خسر نادي بالميراس البرازيلي من تايجرز أونال المكسيكي، ومن المقرر أن يتواجه البايرن وتايجرز في لقاء النهائي في الثامنة مساء غدًا الخميس.

وجاءت أبرز الملفات، التي انتهى من تجهيزها المدرب الجنوب إفريقي، هو ملف بدلاء حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا، لاعبي الخط الهجومي بالفريق، حيث تعرض الثنائي للإيقاف في مباراة بالميراس بعدما خالف الثنائي الإجراءات الإحترازية.

ويتناقش موسيماني مع جهازه المعاون من أجل اعتماد التشكيل الرسمي والنهائي للفريق، سواء بالاعتماد على طاهرمحمد طاهر، ومحمد شريف بدلا من حسين الشحات وكهربا أو تغيير الخطة، على أن يكون القرار النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستقر «موسيماني» على الدفع بطاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الجناح، على أن يعود والتر بواليا إلى مركز المهاجم الصريح في تشكيل النادي الأهلي في لقاءه المرتقب غدًا.

أسباب إيقاف حسين الشحات وكهربا

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف الثنائي من المشاركة في لقاء الأهلي وبالميراس بسبب كسر الثنائي للإجراءات الاحترازية الخاصة بالدخول في فقاعة طبية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما قام الثنائي بمصافحة محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، والذي تواجد في مدرجات مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في نصف نهائي البطولة يوم الاثنين الماضي، والتي انتهت بفوز بطل أوروبا بهدفين نظيفين.

مران قوي للأهلي استعدادًا لمواجهة بالميراس

وخاض فريق النادي الأهلي مرانًا قويًا عصر اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدًا، وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادًا لمواجهة الغد.