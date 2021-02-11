شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة محسن صالح لموسيمانى فى لقاء بالميراس.. العب بحذر.. لا تخاف.. والجرأة ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح محسن صالح المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى باللعب أمام بالميراس البرازيلى بحذر ولكن دون خوف، وكتب محسن صالح عبر حسابه على تويتر: "انتقادات واجهها موسيماني لمغالاته في الحرص الدفاعي في الشوط الأول امام بايرن الالماني .. والخوف أن يتأثر اليوم ويلغي الحرص ويندفع أمام بالميراس علي اعتبار أن بطل البرازيل ليس ألماني! .. الحذر مطلوب دون خوف والجرأه ضروريه ولكن بحساب.. لأن الكره بوجهين هجومي حين تستحوز ودفاعي حين تخسرها".

ولن تكون مواجهة الأهلي وبالميراس مفروشة بالورود أمام المارد الأحمر، الذي يطمح في تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث والعودة للقاهرة بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إذ تشكل المباراة تحديا كبيرا أمام الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويلتقى الأهلي وبالميراس اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما فشل بطل أفريقيا في قطع تأشيرة العبور للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي.

وخاض الأهلي مرانا قويا عصر الأربعاء على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي اليوم، وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية على استاد المدينة التعليمية.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة فى قطر، وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.