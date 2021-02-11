شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: تكرار نهائى القرن بين الأهلى والزمالك هذا الموسم صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن فكرة تكرار نهائى القرن بين الأهلى والزمالك فى النسخة الحالية لدورى الأبطال الأفريقى فكرة مستبعدة، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لازم الزمالك يبدأ مباراة المولودية بشكل كويس لأنها أول مباراة وعلى أرضه ولازم يخرج بنتيجة إيجايبة عشان يوصل رسالة أن النسخة دى الزمالك مختلف وهياخد البطولة".

وأكمل طارق السيد: "الفوز على الاتحاد أعاد ثقة لاعبى الزمالك بعد الخسارة من المحلة، عندنا بس مشكلة فى المهاجم وأعتقد باتشيكو لن يعتمد على مهاجم صريح وسيقوم بإشراك يوسف أوباما بالتشكيل الأساسي لقيادة الهجوم، واعتقد أبو الفتوح سليم وهو الاقرب للمشاركة رغم جاهزية عبد الله جمعة".

وأردف نجم الزمالك: "باتشيكو متحفظ دفاعياً ودى مشكلة لما بيكون كسبان بيتحفظ زيادة عن اللزوم وده غلط لازم نكثف الهجوم ونسجل هدف ثانى لو متقدمين بهدف عشان نحسم المباراة ولا ندخل فى سيناريوهات صعبة، وفى دور المجموعات الثلاثة بونط هم الأهم".

ويضيف طارق السيد: "لازم اتحاد الكرة يأجل مباراة حرس الحدود ، الزمالك لن يستطيع لعب 3 مباريات فى 9 أيام ومنهم مباراة الاسماعيلى".

وأكمل طارق السيد: "أتوقع تأهل الزمالك والترجى التونسى عن هذه المجموعة لأنهم يملكان خبرة المباريات الافريقية وطموح البطولة ، والترجى عامل صفقات كويسة وعايز يحصد اللقب السنة دى مع احترامى للفريقان الاخران بالمجموعة".

وتابع: " صعب للغاية تكرار نهائى القرن بين الاهلى والزمالك بهذه النسخة بالبطولة ، نتمنى بالطبع تكراره لانه تشريف للكرة المصرية ولكن على أرض الواقع صعب".

من ناحية أخرى أضاف ناصر الماس رئيس مولودية الجزائر، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن النادى تعاقد مع مدير فنى جديد سيظهر في مباراة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا، ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة في الكرة العربية والأفريقية، حيث وصل مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وعن مواجهة الزمالك والمولودية قال رئيس النادى الجزائرى إن اللقاء سيكون صعبا على الفريقين، إلا أن الفوز سيكون للأقوى، وموعد مباراة الزمالك مع مولودية الجزائر مقرر له غدا الجمعة.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالى.