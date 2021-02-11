شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: طاهر طاهر معجون بشخصية الأهلى.. وشريف يستحق فرصة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن طاهر محمد طاهر لاعب كبير ينتظره مستقبل مميز، وقال عماد متعب فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "طاهر محمد طاهر لاعب كبير وأتوقع له مستقبلا مميزا لو استمر على نفس الأداء والروح، لاعب يشعرك بشخصية الأهلى واثق من نفسه بيلعب كورة جميلة".

ويضيف عماد متعب "رغم صغر سن طاهر إلا أنه مش راهب الموقف، هادى فى الملعب مش متوتر الكرة فى رجله سهلة وبسيطة".

وأكمل عماد متعب "محمد شريف يستحق فرصة مع الأهلى الليلة أمام بالميراس، مهاجم كويس وكان ماشى كويس قبل البطولة وبيسجل من أنصاف الفرص".

وعن موسيمانى قال عماد متعب: "تصريحاته بشأن رفضه وضع التشكيل تبعاً لرغبات الجمهور تصريحات سليمة فهو الإدرى بنجومه وفرقته وهو الأجدر لاختيار تشكيل كل مباراة بعيداً عن رغبات أى شخص وبدون أى ضغوط".

وأكمل "بتمنى بس فرقة الأهلى تكون محافظة على ترابط خطوطها أمام بالميراس الليلة، ده مهم أوى لأنهم فرقة قوية والرتم بتاعهم سريع".

لن تكون مواجهة الأهلي وبالميراس مفروشة بالورود أمام المارد الأحمر، الذي يطمح في تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث والعودة للقاهرة بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إذ تشكل المباراة تحديا كبيرا أمام الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويلتقى الأهلي وبالميراس اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما فشل بطل أفريقيا في قطع تأشيرة العبور للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي.