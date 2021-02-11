شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فرص بالميراس أكبر من الأهلى.. وأحذر من إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن فرص بالميراس البرازيلى للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية أكبر من الأهلى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "فرص بالميراس أكبر من الأهلى فى الفوز بالبرونزية لكن نأمل أن ينجح لاعبو الأهلى فى تعويض فارق القدرات والمهارات بالروح فى الملعب".

وعن الدوري قال شوبير: "حد سمع قبل كده خمس مباريات فى يوم، 3 بالدوري اثنين منهم بالجولة 13 وواحدة مؤجلة من الجولة 11، ومباراتين بالكأس، خلطبيطا كله فى بعضه".

ويضيف شوبير: "وبحذر من إمكانية إلغاء الدوري وبقول يارب يطلع كلامى غلط والدوري يستكمل ولا يلغى بعد هذا الكم الكبير من التأجيلات، وعلى فكرة كأس مصر بدون تقنية فيديو ومش هيتلعب بالفار حتى النهاية".

ولن تكون مواجهة الأهلي وبالميراس مفروشة بالورود أمام المارد الأحمر، الذي يطمح في تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث والعودة للقاهرة بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إذ تشكل المباراة تحديا كبيرا أمام الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويلتقى الأهلي وبالميراس اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما فشل بطل أفريقيا في قطع تأشيرة العبور للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي.