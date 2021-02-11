شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطلق مبادرة "فرحونا يا أبطال" لدعم المتأهلين لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، السبت المقبل، إطلاق مبادرة "فرحونا يا أبطال" بحضور المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الأبطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى جديد فى الأولمبياد، وذلك بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الاولمبيين والبارلمبيين، بحضور أبطال مصر المتأهلين لاولمبياد طوكيو والبطل بيج رامى بطل مستر أولمبيا والبطل الأوليمبى كرم جابر.

ينظم الفعاليات الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة البدنية برئاسة إسلام قرطام، وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات مؤتمرا صحفيا خاصا لإطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية، والتى تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة، وافتتاح بطولة الإسكندرية للياقة البدنية وستريت وورك أوت التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.

وفى إطار الفعاليات يظهر بيج رامى، والبطل كرم جابر فى تحدٍ خاص لنشر ثقافة ممارسة رياضة والتوعية بأخطار كورونا.

يذكر أن الفعاليات تقام بالمدينة الشبابية بالإسكندرية فى الحادية عشر صباحا بحضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الرياضة، ومحافظة الإسكندرية.