شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب ينصح النجوم المعتزلين: بلاش ندوس على اللاعيبة.. الكلمة الحلوة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق زملاءه لاعبى الكرة المعتزلين بتوجيه النقد لنجوم الكرة الحاليين بدون تجريح أو خروج عن النص، وقال عماد متعب فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أمنية حياتى أى لاعب معتزل ينتقد لاعب فى الملعب ينتقده بشكل فنى وبدون تجريح أو خروج عن النص".

وأكمل عماد متعب: "امنحوا النجوم نصائحكم بس بلاش تدوسوا عليهم لو مش موفقين، مستحيل ألاقى مهاجم فى الملعب غير موفق وأدوس عليه فى التحليل لانى لما كنت مكانه كنت بتمنى كابتن كبير زى أحمد شوبير فى الاستوديو يقولى معلش ولا يهمك ده بيرفع من روحى المعنوية ويخلينى أكمل".

ويضيف عماد متعب: "إيه الفايدة لما نجم كبير يحلل أى مباراة ويدوس على اللاعب ويجيبه الأرض هنستفيد إيه من كده".

وأوضح لن تكون مواجهة الأهلي وبالميراس مفروشة بالورود أمام المارد الأحمر، الذي يطمح في تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث والعودة للقاهرة بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إذ تشكل المباراة تحديا كبيرا أمام الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويلتقى الأهلي وبالميراس اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما فشل بطل أفريقيا في قطع تأشيرة العبور للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي.