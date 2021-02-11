شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مولودية الجزائر يزور نادى الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور ناصر الماس رئيس نادي مولودية الجزائر، نادي الزمالك، اليوم الخميس، وذلك على هامش تواجده فى مصر لدعم ناديه فى اللقاء المرتقب مع القلعة البيضاء غدا الجمعة فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأبيض مرانه الرئيسي اليوم والذي يشمل بعض الجمل التكتيكية التي ينوي البرتغالى باتشيكو الاعتماد عليها في مباراة الغد.

ويجهز مسئولو الزمالك لاستقبال حافل لرئيس نادي المولودية بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، وأكد ناصر الماس أن قرار إقالة المدير الفني للفريق كان لا بد منه قبل فوات الأون، خاصة أن المولودية كان يعانى من تدنى النتائج في الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس مولودية الجزائر، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن النادى تعاقد مع مدير فنى جديد سيظهر في مباراة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا، ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة في الكرة العربية والأفريقية، حيث وصل مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وعن مواجهة الزمالك والمولودية قال رئيس النادى الجزائرى إن اللقاء سيكون صعبا على الفريقين، إلا أن الفوز سيكون للأقوى، وموعد مباراة الزمالك مع مولودية الجزائر مقرر له غدا الجمعة.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالى.

وكان الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري في الدوري العام، في البرفة الأخيرة قبل مباراة المولودية بدوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، استقر باتشيكو علي القوام الأساسي للتشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد ، حيث استقر باتشيكو علي الدفع بكل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ، بينما يظل مركزي الظهير الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح هم الشغل الشاغل لباتشيكو.

ومن المتوقع أن يشارك عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر، وحازم إمام في مركز الظهير الأيمن، بينما يفاضل باتشيكو بين مروان حمدي ويوسف أوباما في مركز المهاجم الصريح، وفي حالة الدفع باوباما فان شيكابالا سيكون في التشكيل الأساسي.