موعد مباراة الأهلى وبالميراس فى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق النادى الأهلى إلى إضافة إنجاز جديد لتاريخ القلعة الحمراء عندما يلتقى مع فريق بالميراس البرازيلى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى الدوحة، وذلك بعدما خسر المارد الأحمر فى مباراة الدور نصف النهائى أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا بهدفين نظيفين، فى لقاء قدم خلاله لأهلى عرضاً مشرفاً، غير أن الفوارق الكروية بين الناديين حسمت اللقاء، الذى شهد تألق عدد من اللاعبين وأبرزهم محمد هانى لاعب الفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

تنطلق مباراة الأهلى وبالميراس فى الخامسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، باستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة الأهلى وبالميراس.. الأحمر يحلم بالبرونزية الثانية

يضع النادى الأهلى نُصب عينيه الفوز بميدالية برونزية لتكرار إنجاز حصد البرونزية عام 2006 والتى حققها جيل أبو تريكة وبركات وجمعة ومتعب تحت قيادة الساحر مانويل جوزيه ، ويتطلع بطل مصر وأفريقيا للفوز على بطل البرازيل العنيد من أجل الصعود إلى منصة التتويج.

الأهلى كان يُمنى النفس بأن يفوز على بايرن ميونيح الاثنين الماضى من أجل بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية لكن لغة العقل والمنطق كان لها رأي أخر وفاز البايرن بثنائية نظيفة صعدت به لنهائي المونديال وسيواجه مساء اليوم فريق تيجريسي المكسيكي فيما سيلعب الأهلى مع بطل البرازيل الذى خسر من بطل المسكيك بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلى وبالميراس.. غيابات المارد الأحمر

ويواجه الأهلى ظروفاً صعبة للغاية فى مباراة الليلة بسبب غياب أكثر من لاعب عن صفوفه أبرزهم ، الثلاثي على معلول للإصابة التى تعرض لها في مباراة بايرن ميونيخ في العضلة الخلفية وكذلك الثنائي حسين الشحات وكهربا بسبب إختراق الثنائي نظام الفقاعة الطبية التى يتم تطبيقها في البطولة حيث قاما باختراق الإجراءات الاحترازية والفقاعة ومصافحة الجماهير في مدرجات مباراة بايرن ميونيخ.

ويُمثل غياب الثلاثي معلول والشحات وكهربا عن الأهلي في مباراة الليلة ضربة كبرى للفريق خاصة وأن اللاعبين الثلاثة من الأوراق الهامة في تشكيلة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إذا دفع بهم في مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة قبل أن يُغادر معلول للإصابة.

ويعلم موسمياني وجهازه المعاون أن فريق بالميراس من الفرق القوية والمهارية والتى ستُشّكل خطورة على مرمى الأهلي بإعتباره تمتلك حلول كثيرة ومهارات فردية خاصة وهو ما حاول المدير الفني للأهلي شرحه للاعبي الفريق بهدف التغلب عن الجانب المهاري في الفريق البرازيلي وتقديم عرض قوي والفوز لحصد الميدالية البرونزية.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس.. خطة موسيماني

ويعول موسيماني في مباراة الليلة على الأوراق الرابحة بالفريق ويأتي في مقدمتها، قفشة وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي وعمرو السولية وديانج الذي سيظهر في التشكيل الأساسي اليوم ومحمد هاني وبدر بانون وايمن أشرف وياسر أبراهيم وبواليا ومعهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي.

في المقابل يدخل فريق بالميراس مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز فقط" من أجل التتويج بالميدالية البرونزية بإعتبار أن بطل البرازيل سافر للدوحة من أجل المنافسة على لقب البطولة خاصة وأنه تأهل لها بعد الفوز على منافسه سانتوس البرازيلي في نهائي كأس ليبرتادوريس منذ أيام قليلة.

ويعلم بالميراس أن مواجهة الاهلي ستكون صعبة وهو ما أكده البرتغالي آبيل فيريرا المدير الفني للفريق حيث قال أن المباراة ستكون صعبة لكنه عازم على الفوز للعودة إلى بلاده بميدالية يواصل بها نتائجه القوية الفترة الأخيرة.