موعد مباراة الأهلى وبالميراس فى كأس العالم للأندية

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موعد مباراة الأهلي وبالميراس
تنطلق مباراة الأهلى وبالميراس فى الخامسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، باستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.
موعد مباراة الأهلى وبالميراس.. الأحمر يحلم بالبرونزية الثانية
يضع النادى الأهلى نُصب عينيه الفوز بميدالية برونزية لتكرار إنجاز حصد البرونزية عام 2006 والتى حققها جيل أبو تريكة وبركات وجمعة ومتعب تحت قيادة الساحر مانويل جوزيه ، ويتطلع بطل مصر وأفريقيا للفوز على بطل البرازيل العنيد من أجل الصعود إلى منصة التتويج.
الأهلى كان يُمنى النفس بأن يفوز على بايرن ميونيح الاثنين الماضى من أجل بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية لكن لغة العقل والمنطق كان لها رأي أخر وفاز البايرن بثنائية نظيفة صعدت به لنهائي المونديال وسيواجه مساء اليوم فريق تيجريسي المكسيكي فيما سيلعب الأهلى مع بطل البرازيل الذى خسر من بطل المسكيك بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة.
موعد مباراة الأهلى وبالميراس.. غيابات المارد الأحمر
ويواجه الأهلى ظروفاً صعبة للغاية فى مباراة الليلة بسبب غياب أكثر من لاعب عن صفوفه أبرزهم ، الثلاثي على معلول للإصابة التى تعرض لها في مباراة بايرن ميونيخ في العضلة الخلفية وكذلك الثنائي حسين الشحات وكهربا بسبب إختراق الثنائي نظام الفقاعة الطبية التى يتم تطبيقها في البطولة حيث قاما باختراق الإجراءات الاحترازية والفقاعة ومصافحة الجماهير في مدرجات مباراة بايرن ميونيخ.
ويُمثل غياب الثلاثي معلول والشحات وكهربا عن الأهلي في مباراة الليلة ضربة كبرى للفريق خاصة وأن اللاعبين الثلاثة من الأوراق الهامة في تشكيلة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إذا دفع بهم في مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة قبل أن يُغادر معلول للإصابة.
موعد مباراة الأهلي وبالميراس.. خطة موسيماني
ويعول موسيماني في مباراة الليلة على الأوراق الرابحة بالفريق ويأتي في مقدمتها، قفشة وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي وعمرو السولية وديانج الذي سيظهر في التشكيل الأساسي اليوم ومحمد هاني وبدر بانون وايمن أشرف وياسر أبراهيم وبواليا ومعهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي.
في المقابل يدخل فريق بالميراس مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز فقط" من أجل التتويج بالميدالية البرونزية بإعتبار أن بطل البرازيل سافر للدوحة من أجل المنافسة على لقب البطولة خاصة وأنه تأهل لها بعد الفوز على منافسه سانتوس البرازيلي في نهائي كأس ليبرتادوريس منذ أيام قليلة.
ويعلم بالميراس أن مواجهة الاهلي ستكون صعبة وهو ما أكده البرتغالي آبيل فيريرا المدير الفني للفريق حيث قال أن المباراة ستكون صعبة لكنه عازم على الفوز للعودة إلى بلاده بميدالية يواصل بها نتائجه القوية الفترة الأخيرة.