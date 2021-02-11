شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثانى جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من الزمالك مع الأوليمبى والزهور مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الطيران وهيليوبوليس مع الأهلى.

فيما تقام الجولة الثالثة، غدا الجمعة، بلقاءات بين كل من الزمالك مع سبورتنج والزهور مع الأوليمبي وطلائع الجيش مع الأهلى وهليوبوليس مع الطيران.

كان اتحاد اليد قد أعلن مسبقا عن عودة دورى المحترفين 6 فبراير، إلا أنه تم تقديمها إلى يوم 5 من نفس الشهر الحالى، بعد فترة توقف لإستضافة مصر بطولة العالم للكبار التى إختتمت مؤخرا .

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.