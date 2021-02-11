شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يحذر الأهلى من خطورة بالميراس ويكشف خطأ موسيمانى مع كهربا وقفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق المارد الأحمر من خطورة فريق بالميراس البرازيلى الذى يلاقيه اليوم بكأس العالم للأندية، وقال عماد متعب فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مهم للغاية أن يتوج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية اليوم، وسيواجه فريق صعب للغاية يملك سرعات هائلة ومهارات فردية كبيرة".

ويضيف عماد متعب "اللى فاكر إن مباراة بالميراس سهلة يبقى غلطان، إحنا واجهنا المدرسة البرازيلية ممثلة فى فريق إنترناسيونال البرازيلى وخسرنا أمامه ولكن نجحنا فى التتويج بالبرونزية وتوج الفريق البرازيلى باللقب وقتها وكان يضم نجوم كبار مثل ألكسندر باتو".

وأكمل عماد متعب "مباراة البايرن مازالت تشغل عقول جماهير الأهلى، وتخطف الاهتمام من موقعة بالميراس، والأهلى سيخوض المباراة منقوصاً لنجوم كبار مثل على معلول وكهربا وحسين الشحات، وكنت أعتقد أن وجود كهربا أمام البايرن لم يكن الأنسب لأنه ليس رأس حربة صريح".

ويضيف نجم الأهلى الأسبق: "موسيمانى كرر خطأ فايلر، المدرب السويسرى كان يدفع بقفشة ناحية اليمين ويخسر 80% من مجهوده وموسيمانى دفع بكهربا رأس حربة رغم أن محمد شريف كان ماشى كويس قبل المونديال وهو الأحق بالفرصة".

وأردف عماد متعب: "هناك طريقتين يمكن للأهلى اللعب بهما أمام بالميراس، لو موسيمانى عايز يخلص المباراة من بدرى يلعب 4-2-3-1، ولو عايز يأمن يلعب بطريقة 4-3-3، ومن وجهة نظرى طريقة 4-3-3 ستكون الأنسب بس بشرط أن يلعب كل لاعب فيها فى مكانه المعتاد بدون أى تغيير".

ويضيف "التشكيل المطلوب للأهلى يكون محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن اشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم وحمدى فتحى والسولية وأفشة وطاهر وشريف وبواليا".

وتابع عماد متعب: "محمد شريف لازم ياخد فرصة النهاردة، وطاهر لعب مباراتين فهيكون مجهد ممكن يبقى على الدكة".

لن تكون مواجهة الأهلي وبالميراس مفروشة بالورود أمام المارد الأحمر، الذي يطمح في تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث والعودة للقاهرة بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إذ تشكل المباراة تحديا كبيرا أمام الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويلتقى الأهلي وبالميراس اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما فشل بطل أفريقيا في قطع تأشيرة العبور للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي.