كل ما تريد معرفته عن مواجهة غزل المحلة وسيراميكا بالجولة 13 للدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره سيراميكا في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على استاد غزل المحلة بافتتاح الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين

بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بـ الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ترتيب غزل المحلة وسيراميكا بجدول الدوري

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 14 نقطة من 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 11هدف وما زال لديه لقاء مؤجل.

خالد عيد يبحث عن استكمال الصحوة وهيثم شعبان يفتش عن الفوز الخامس

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بإستكمال الصحوة بعد الفوز على الزمالك ثم وادى دجلة بالجولة 12 وحصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة على التوالي لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة فيما يسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لتحقيق فوزه الخامس في المسابقة.

التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام سيراميكا

ويعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام سيراميكا مكونا من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".

التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام غزل المحلة

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام غزل المحلة مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".