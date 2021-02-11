شكرا لقرائتكم خبر عن هدف تاريخى ولدغة قاتلة.. ماذا فعل دجلة مع البنك الأهلى بالدورى قبل الكأس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف وادى دجلة نظيره البنك الأهلى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على استاد السكة الحديد ضمن منافسات دور الـ32 لكأس مصر وهى المواجهة الوحيدة بهذا الدور والتى تجمع فريقين من الدورى الممتاز، وشهد آخر ظهور للفريق الدجلاوى خسارة من غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع الجونة بهدف لكل فريق بنفس الجولة.

وأحرز لقب كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، والأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

تعادل إيجابى فى افتتاحية الدوري بين دجلة والبنك الأهلى

التقى وادى دجلة مع البنك الأهلى هذا الموسم في الجولة الأولى للدوري وانتهت المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، تقدم صلاح أمين لوادى دجلة من ضربة رأس وتمكن عاصم صلاح من تسجيل هدف التعادل للبنك الاهلى في الوقت القاتل وهو الهدف الأول للبنك الاهلى في تاريخ الدوري الممتاز.

ماريو يبحث عن أول فوز مع دجلة ويوسف يأمل فى عبور موقعة الكأس

ويسعى التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق منذ توليه المسئولية حيث تعد هذه المباراة هي الثانية له بعد مواجهة الفلاحين وطالب لاعبيه باستغلالها للخروج من الكبوة التي يعيشها بالدوري ووضعته بالمركز الأخير بالجدول برصيد 8 نقاط من 11 مباراة.

في المقابل يأمل محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى في عبور محطة وادى دجلة ومواصلة مشوار كأس مصر بنجاح في الموسم الأول للفريق بالدوري الممتاز الذى يقدم فيه نتائج متفاوتة وضعته فى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 12 مباراة وشهد أخر ظهور له تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالدوري.

التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام البنك الاهلى

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام البنك الأهلى مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".

التشكيل المتوقع للبنك الاهلى امام وادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الأهلى أمام وادى دجلة مكونا من: "محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفى - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد على - محمد مثناني".