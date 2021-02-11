شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تشكيل الأهلى المتوقع أمام بالميراس البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع للنادى الأهلى فى مباراته اليوم مع بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" مباراة الأهلى اليوم صعبة للغاية، المارد الأحمر سوف يواجه فريق تقيل بلغة الكورة، الناس لسه مركزة مع بايرن ميونخ والمباراة اللى انتهت".

ويضيف شوبير: "اللى بيقول مباراة سهلة غلطان، ده فريق برازيلى وفيه نجوم كبار وحرفنة ومهارة هنشوف النهارده قدراتهم ومحدش يتخيل أن الفوز هيتحقق بسهولة لازم لاعيبة الأهلى تركز".

وأكمل شوبير "التشكيل المتوقع للأهلى اليوم سيكون محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومجدى أفشة ووالتر بواليا".

وعن الاتحاد السكندرى قال شوبير "طرد رزاق سيسيه كان غير مستحق من الأساس وقرار قاسى من حكم المباراة، فلماذا يتم إيقاف اللاعب مباراتين من اتحاد الكرة وليس مباراة واحدة".

لن تكون مواجهة الأهلي وبالميراس مفروشة بالورود أمام المارد الأحمر، الذي يطمح في تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث والعودة للقاهرة بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إذ تشكل المباراة تحديا كبيرا أمام الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويلتقى الأهلي وبالميراس، اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما فشل بطل أفريقيا في قطع تأشيرة العبور للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي.