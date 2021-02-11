شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد عمارة جرح على معلول رغم الاعتذار.. والحضرى الأفضل فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير نجوم الكرة المعتزلين بعدم إقحام الأمور الشخصية فى تقييم النجوم الحاليين، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "زعلت من محمد عمارة لما أتكلم عن على معلول نجم الأهلى بشكل مش كويس، وبحيى محمد عمارة على اعتذاره، لأن كلامه كان جارح بشكل كبير".

ويضيف شوبير "بلاش يا جماعة ندخل الأمور الشخصية فى تقييم اللاعبين أو حتى إدارات الأندية، إزاى يبقى عندى موقف من الانتخابات أو من شخص واربط ده بالهجوم على بعض اللاعبين، الأمور الشخصية لما بتتدخل تفسد كل شىء".

وأكمل شوبير "عندما يسألونى من هو أفضل حارس مرمى فى تاريخ مصر بقول وأنا مغمض عصام الحضرى، الواقع والأرقام والتاريخ بيقولوا كده، لو أنا عندى مشكلة مع الحضرى ملهاش علاقة بتقييمه، والناس تقولى إزاى تقول الحضرى أفضل حارس بقولهم ده ميقللش منى بالعكس ده يكبرنى ولازم أقول الحق والحق أن الحضرى هو الأفضل".

وقال محمد عمارة نجم النادى الأهلى السابق فى تصريحات تليفزيونية "على معلول لم أراه أمام بايرن ميونخ، رغم أنه فى الدورى العام بيظهر زى الأراجوز، وبالأمس لا أعرف سر تغييره، ويقال أنه يتم تجهيزه، هذه خلفية هل سيلحق؟.

واستحوذ النادى الأهلى على اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية رغم الخسارة ضد بايرن ميونخ 0-2 فى نصف نهائى مونديال الأندية، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الاثنين، على ملعب "أحمد بن على".

البداية مع الاتحاد القطرى، الذى أشاد بأداء النادى الأهلى ضد البايرن رغم الخسارة بهدفين فى نصف النهائى، حيث علق على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "فريق مميز + جماهير مميزة" مصحوباً بصور لـ جماهير النادى الأهلى التى تواجدت بكثافة خلال مباريات كأس العالم للأندية.