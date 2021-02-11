شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد هانى يسعى لمواصلة فرد الجناحات فى مونديال الدوحة أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى إلى مواصلة فرد الجناحات فى مونديال العالم للأندية المقام فى العاصمة القطرية الدوحة فى مواجهة بالميراس البرازيلى الليلة فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية ، بعدما قدم أداء قوى أمام بايرن ميونخ فى نصف النهائى الذى أقيم الأثنين الماضى بالرغم من خسارة فريقه بهدفين مقابل لا شىء أمام بطل أوروبا .

محمد هانى يثبت قوية شخصيتة الدفاعية يوما بعد يوما داخل جدران القلعة الحمراء حتى نجح فى حفر أسمه بأحرف من نور فى قلوب الجماهير الأهلاوية .

وأشاد الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر تويتر، بالنجم محمد هانى، ظهير أيمن الفريق، بعد تألقه اللافت فى مباراة البايرن واختياره نسر المباراة كأفضل لاعب فى الفريق الأحمر، أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ الألمانى، فى مباراة نصف نهائى مونديال الأندية المقام حاليا فى قطر، التى انتهت بفوز العملاق البافارى بهدفين دون رد.

وشهدت مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ، تألق لافت لهانى، بعدما قدم أداء دفاعى طيب ونجح فى إيقاف خطورة سيرج جنابرى على مدار المباراة.

و نجح هانى فى قطع الكرة: 5 مرات . و اعترض الكرة قبل وصولها لأحد اللاعبين: 4 و قطع الكرة دون الاستحواذ عليها: 6. و دقة تمريراته القصيرة: 91% (30 من 33) ، لا سيما و أن عرضية الأهلى الوحيدة جاءت عن طريقه.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد هانى فى الصور التالية: