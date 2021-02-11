ميار شريف تودع استراليا المفتوحة بالخسارة أمام كايا جوفان في الدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ودعت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، بطولة استراليا المفتوحة بعد خسارتها أمام السلوفينية كايا جوفان المصنفة رقم 104 عالميًا في الدور الثاني من منافسات البطولة.

وبعد مباراة ماراثونية استمرت لمدة ساعتين و39 دقيقة، خسرت ميار المباراة بمجموعتين لمجموعة، حيث حسمت البطلة المصرية المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6-3، وخسرت المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 7-6 و 6-3.

وكانت ميار قد تأهلت إلى الدور الثاني بعد فوزها على الفرنسية كلوي باكيه بمجموعتين دون رد، في إطار الدور الأول من البطولة.

وتعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تحقق الفوز في بطولة استراليا المفتوحة وتتقدم إلى ثاني أدوارها، حيث سبق لها أن كانت أول لاعبة مصرية تتمكن من خوض الدور الرئيسي في إحدى البطولات الأربع الكبرى عندما لعبت الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.