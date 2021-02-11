مدرب الأهلي السابق يتولى قيادة منتخب تشيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، تولي مارتن لاسارتي مدرب الأهلي الأسبق، قيادة المنتخب التشيلي في الفترة المقبلة.

وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد التشيلي، فإن لاسارتي سيتولى قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة حيث ستكون مهمته قيادة المنتخب للوصول لكأس العالم بقطر 2022 إلى جانب المشاركة في بطولة كوبا أمريكا والتي من المقرر أن تقام العام الجاري في كولمبيا والأرجنتين.

من جانبه، أكد بابلو ميلاد رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم :"حن سعداء بوجود مارتين لاسارتي معنا ، الذي يقود المنتخب التشيلي في التصفيات. نعتقد أننا اخترنا المدرب المثالي لتحقيق الأهداف التي لقد اقترحنا القيادة ".

وكانت آخر مهمة لدى لاسارتي عندما قاد الأهلي في موسم (2018 - 2019) قبل أن يرحل في نفس الموسم عقب الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يبدأ لاسارتي مهمته مع منتخب تشيلي بمواجهة كل من باراجواي والإكوادور في مارس المقبل بتصفيات كأس العالم.

جدير بالذكر أن منتخب تشيلي يحتل الترتيب السادس في مجموعة تضم عشر منتخبات حيث يتأهل أول أربع منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة للمونديال على أن يلعب المنتخب صاحب الترتيب الخامس الملحق.