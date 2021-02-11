خمسة مهاجمين في تشكيل بالميراس المتوقع ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة في قطر.

تشكيل بطل البرازيل وكأس الليبرتادوريس سيشهد ضغط هجومي حيث سيعتمد المدير الفني البرتغالي على خمسة مهاجمين.

وسيبدأ بطل البرازيل مباراة الأهلي بمهاجم وحيد وهو لويس أدريانو على أن يكون من خلفه أربعة لاعبين.

ومن المتوقع أن يبدأ بالميراس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا دا سيلفا.

خط الدفاع: ماتياس فينا - جوستافو جوميز - لوان فييرا - ماركوس روشا.

خط الوسط الدفاعي: دانيلو لويز دا سيلفا.

خط الوسط الهجومي: رونييليتون دا سيلفا باربوزا - زي رافاييل - رافائيل فيجا - جابرييل مينينو.

خط الهجوم: لويس أدريانو.

وكان بالميراس خرج من دور نصف النهائي بعد الخسارة من بطل الكونكاكاف والمكسيك فريق تيجيرس أونال بهدف دون رد.