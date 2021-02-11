"بواليا مهاجمًا".. متعب يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اختار عماد متعب لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، تشكيل الفريق الأحمر الذي يستعد لمواجهة بالميراس البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بالميراس في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال متعب: "مباراة بالميراس صعبة، أمام الأهلي طريقتان للعب إما 4-2-3-1 أو 4-3-3 على أن يتم الاستفادة من إمكانيات كل لاعب في مركزه لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "من وجهة نظري، في مباراة بايرن لم يتم الاستفادة من إمكانيات محمود عبدالمنعم (كهربا) عندما تم الدفع به كمهاجم صريح في غير مركزه".

وتابع: "أُفضل اللعب بطريقة 4-3-3، على أن يبدأ بيتسو موسيماني (مدرب الفريق) المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هاني، حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد شريف، محمد مجدي (أفشة) ووالتر بواليا".

وواصل: "وإذا قرر موسيماني اللعب بالطريقة المعتادة المتمثلة في 4-2-3-1،فعليه أن يبدأ بمحمد الشناوي، أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هاني، حمدي فتحي (أليو ديانج)، عمرو السولية، محمد شريف، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا".

وأتم القناص حديثه قائلًا: "بالميراس فريق كبيرة، والأهم أن تكون خطوط الأهلي قريبة لنتفادى الأخطاء التي وقعنا فيها أمام بايرن ميونيخ".