"3 تعديلات اضطرارية".. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بالميراس البرازيلي في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الخميس ضمن تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن موسيماني سيقوم بثلاث تعديلات اضطرارية من خلال الدفع بأيمن أشرف لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من التونسي الدولي علي معلول والذي أصيب في مباراة بايرن ميونيخ الماضية.

وسيقود الجانب الدفاعي في الأهلي كل من ياسر إبراهيم والذي شارك في المباراة الماضية كبديل ليكون بجوار المدافع المغربي بدر بانون.

وسط ملعب الأهلي سيشهد ظهور أكرم توفيق ليكون لاعب ثالث في متوسط الميدان بجوار عمرو السولية وحمدي فتحي، حيث سيكون الدفع بأكرم توفيق على حساب حسين الشحات والذي تعرض لعقوبة الإيقاف من جانب "فيفا".

الجانب الهجومي في الأهلي سيشهد الدفع بالمهاجم والتر بواليا ليكون على حساب محمود عبد المنعم "كهربا" والذي تعرض أيضًا لعقوبة الإيقاف من جانب "فيفا".

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: والتر بواليا.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر مباراة نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء الإثنين الماضي.