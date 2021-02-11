قناتان مفتوحتان على نايل سات .. طرق مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بمونديال الأندية "مجاناً"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" و"الكأس القطرية" نقل مباراة الأهلي وبالميراس في بطولة كأس العالم للأندية.

وتلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية على المركزين الثالث والرابع.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي المفتوحة الساعة الخامسة بدون استوديو تحليلي بتعليق علي محمد علي.

ويمكن استقبال القناة على قمر نايل سات بعد اتباع الأتي:

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الإرسال : (DVB-S2)

التعديل: (8PSK)

التصحيح : تلقائي

قناة الكأس القطرية هي الأخرى أعلنت نقل المباراة عبر قناتها المقتوحة "الكأس اتش دي 1 " بتعليق أحمد الطيب.

ويمكن استقبال القناة على قمر نايل سات بعد اتباع الأتي:

التردد: 11919

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الإرسال : (DVB-S2)

التعديل: (8PSK)

التصحيح : تلقائي