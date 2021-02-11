موعد ومعلق والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تختتم اليوم الخميس، بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، بينما يواجه بايرن ميونيخ نظيره تيجريس أونال المكسيكي لتحديد بطل المنافسة.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، عن ارتداء بطل أفريقيا زيه الأساسي (القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء)، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.

*في حالة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة بدون وقت إضافي.

موعد المباراة

تقام المباراة في الخامسة مساءً على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس اتش دي (المفتوحة) والكأس 1.

(12 قناة تعلن نقل مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية)

معلق المباراة

ومن المقرر أن يتولي مهمة التعليق على المباراة كل من أحمد الطيب، سمير اليعقوبي وعلي محمد علي على قنوات بي ان سبورتس.