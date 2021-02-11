شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى عملاق البرازيل في رحلة حصد "برونزية" مونديال الأندية ..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل فريق النادي الأهلي في الخامسة من مساء اليوم ،الخميس ، بتوقيت القاهرة اختباراً كروياً يُعد واحداً من أهم وأقوى الإختبارات التى يدخلها النادي الاهلي في تاريخه حينما يلتقي مع فريق بالميراس البرازيلي بإستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الدوحة.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينه الفوز بميدالية برونزية لتكرار إنجاز حصد البرونزية عام 2006 والتى حققها جيل أبوتريكة وبركات وجمعة ومتعب تحت قيادة الساحر مانويل جوزيه ، ويتطلع بطل مصر وأفريقيا للفوز على بطل البرازيل العنيد من أجل الصعود إلى منصة التتويج.

الأهلي كان يُمنى النفس بأن يفوز على بايرن ميونيح الأثنين الماضي من أجل بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية لكن لغة العقل والمنطق كان لها رأي أخر وفاز البايرن بثنائية نظيفة صعدت به لنهائي المونديال وسيواجه مساء اليوم فريق تيجريسي المكسيكي فيما سيلعب الأهلي مع بطل البرازيل الذي خسر من بطل المسكيك بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة.

ويواجه الأهلي ظروفاً صعبة للغاية في مباراة الليلة بسبب غياب أكثر من لاعب عن صفوفه أبرزهم ، الثلاثي على معلول للإصابة التى تعرض لها في مباراة بايرن ميونيخ في العضلة الخلفية وكذلك الثنائي حسين الشحات وكهربا بسبب إختراق الثنائي نظام الفقاعة الطبية التى يتم تطبيقها في البطولة حيث قاما بمصافحة محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق في مدرجات مباراة بايرن ميونيخ.

ويُمثل غياب الثلاثي معلول والشحات وكهربا عن الأهلي في مباراة الليلة ضربة كبرى للفريق خاصة وأن اللاعبين الثلاثة من الأوراق الهامة في تشكيلة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إذا دفع بهم في مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة قبل أن يُغادر معلول للإصابة.

ويعلم موسمياني وجهازه المعاون أن فريق بالميراس من الفرق القوية والمهارية والتى ستُشّكل خطورة على مرمى الأهلي بإعتباره تمتلك حلول كثيرة ومهارات فردية خاصة وهو ما حاول المدير الفني للأهلي شرحه للاعبي الفريق بهدف التغلب عن الجانب المهاري في الفريق البرازيلي وتقديم عرض قوي والفوز لحصد الميدالية البرونزية.

ويعول موسيماني في مباراة الليلة ، على الأوراق الرابحة بالفريق ويأتي في مقدمتها ، أفشة وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي وعمرو السولية وديانج الذي سيظهر في التشكيل الأساسي اليوم ومحمد هاني وبدر بانون وايمن أشرف وياسر أبراهيم وبواليا ومعهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي.

في المقابل ، يدخل فريق بالميراس مباراة الليلة رافعاً شعار "الفوز فقط" من أجل التتويج بالميدالية البرونزية بإعتبار أن بطل البرازيل سافر للدوحة من أجل المنافسة على لقب البطولة خاصة وأنه تأهل لها بعد الفوز على منافسه سانتوس البرازيلي في نهائي كأس ليبرتادوريس منذ أيام قليلة.

ويعلم بالميراس أن مواجهة الاهلي ستكون صعبة وهو ما أكده البرتغالي آبيل فيريرا المدير الفني للفريق حيث قال أن المباراة ستكون صعبة لكنه عازم على الفوز للعودة إلى بلاده بميدالية يواصل بها نتائجه القوية الفترة الأخيرة.